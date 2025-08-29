El gigante indio de la telefonía móvil Jio saldrá a Bolsa en 2026

Reliance Jio Infocomm, operadora de telecomunicaciones india filial de Jio Platforms, compañía controlada por Reliance Industries, la sociedad liderada por Mukesh Ambani, el hombre más rico de la India, saltará al parqué mediante una OPV en la primera mitad de 2026, según ha anunciado este viernes el magnate.

"Tengo el orgullo de anunciar que Jio está realizando todos los trámites para su salida a Bolsa", ha anunciado Ambani durante su intervención en la junta general de accionistas de Reliance Industries.

En este sentido, ha precisado que el objetivo es que la salida a Bolsa de la operadora tenga lugar "en el primer semestre de 2026", una vez obtenidas las autorizaciones necesarias.

"Les aseguro que esto demostrará que Jio es capaz de generar el mismo valor que nuestras contrapartes globales. Estoy seguro de que será una oportunidad muy atractiva para todos los inversores", ha añadido Ambani.

Por otro lado, el empresario ha adelantado que la estrategia de Jio para el futuro comprende conectar a todos los indios con banda ancha móvil y doméstica; empoderar a cada hogar en India con servicios digitales como Jio Smart Home, Jio TV Plus, Jio TV OS y automatización fluida; digitalizar a todas las empresas y negocios indios con plataformas simples, escalables y seguras.

Asimismo, se ha comprometido a que Jio lidere la revolución de la IA en India y que la operadora expanda sus operaciones fuera de India con su propia tecnología a personas de todo el mundo.

Desde su lanzamiento en 2016, Jio se ha convertido en la primera compañía del sector en la India, con unos 500 millones de abonados, junto con Bharti Airtel, respaldada por Sunil Mittal.