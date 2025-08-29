Agencias

El español Jaume Munar alcanza los dieciseisavos de final en Nueva York

Por Newsroom Infobae

Guardar

El tenista español Jaume Munar se ha clasificado este viernes para los dieciseisavos de final en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.), gracias a su victoria por 7-5, 6-3 y 7-5 ante el canadiense Gabriel Diallo.

En la Pista 7 de Flushing Meadows, el mallorquín comenzó el partido salvando una bola de rotura durante su primer turno de saque y encima él sí aprovechó la primera que tuvo a favor en el cuarto juego; Munar consolidó de inmediato esa renta con servicio en blanco (4-1), pero en el séptimo juego comprobó que su adversario iba a seguir peleando.

Pese a malgastar ahí otras tres opciones de 'break', Diallo al fin rompió el servicio rival e igualó el marcador (5-5), si bien el balear volvió a quebrar en el duodécimo juego para ya anotarse el set inicial después de 54 minutos. Con esa buena inercia, Munar salvó un 30-40 nada más arrancar el siguiente set y a continuación hizo 'break' para el 2-0.

Luego el jugador de Santanyí consolidó dicha ventaja y no dudó pese a ceder su servicio en el séptimo juego (4-3), ya que rompió nuevamente al norteamericano y encarriló el triunfo en un segundo set de 45 minutos. De cara al tercer set, Munar se adelantó en el marcador por 2-1, pero le devolvió la moneda pronto un Diallo que más tarde vivió un 'déjà vu'.

Se pasó del 4-3 tras rotura de Munar al 4-4 tras rotura del jugador canadiense, que después llegó a ir 4-5 arriba. No obstante, el balear cuajó otra vez en 'break' un 30-40 durante el undécimo juego y justo a continuación se llevó el tercer y definitivo set, que se alargó una hora. En la siguiente ronda, Munar se enfrentará al belga Zizou Bergs.

En esos mismos dieciseisavos Jannik Sinner, actual nº 1 del ranking mundial de la ATP, se verá las caras con otro canadiense, en este caso Denis Shapovalov. Para llegar a esa instancia, el italiano derrotó por 6-3, 6-2 y 6-2 al australiano Alexei Popyrin en dos horas de encuentro.

