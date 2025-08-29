Agencias

El Ejército israelí recupera el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss

El Ejército de Israel ha anunciado que ha recuperado los restos mortales de Ilan Weiss, apresado y muerto en los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, y cuyo cuerpo sin vida llevaba desde entonces en poder de las facciones armadas de la Franja de Gaza.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han recuperado el cuerpo del difunto Ilan Weiss y también han recuperado artefactos vinculados a otro secuestrado cuyo nombre aún no ha sido revelado", según ha hecho saber el Ejército en un comunicado publicado en su cuenta de X, sin dar más información sobre el día o el lugar donde halló el cadáver.

Weiss, de 55 años, murió en uno de los ataques palestinos contra las poblaciones próximas a la Franja de Gaza, concretamente en el efectuado en el kibutz de Beeri, que dejó más de 130 muertos.

Su mujer, Shiri, y su hija, Noga, fueron secuestradas durante el ataque pero acabaron liberadas en noviembre de ese año durante el primer alto el fuego y el primer canje de rehenes por prisioneros palestinos, un cese de hostilidades de seis días.

