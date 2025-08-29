Agencias

Detenido por espionaje un empleado del Ministerio de Exteriores de Armenia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Armenia han informado este viernes de que un empleado del Ministerio de Exteriores ha sido detenido por traición al Estado por supuestamente haber cometido actos de espionaje durante su labor en la cartera ministerial.

El Comité de Investigación armenio ha explicado que inició a mediados de junio un proceso penal por el caso de traición "mediante espionaje, creando las condiciones para que un representante de un Estado extranjero tuviera acceso a información que contenía un secreto de Estado y prestando asistencia para la realización de actividades hostiles".

Durante la investigación preliminar, no han obtenido información "sobre la participación de otras personas, incluidos otros empleados del Ministerio de Exteriores de Armenia, en dicho delito, ni sobre su apoyo o ayuda al empleado", según reza un comunicado publicado en su página web.

Asimismo, el organismo ha aprovechado la ocasión para señalar que "la persona en cuestión no era un funcionario de alto rango ni cónsul de Armenia en el extranjero", desmintiendo así las informaciones "difundidas por medios de comunicación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Luis Tosar y Luisa Mayol, su emocionante último adiós a Eusebio Poncela en el Tanatorio de San Isidro

Luis Tosar y Luisa Mayol,

Los Reyes agradecen su trabajo incansable a los equipos de extinción de los incendios en su visita a Ourense

Los Reyes agradecen su trabajo

Pelayo Díaz anuncia su compromiso matrimonial con Gal Marom

Pelayo Díaz anuncia su compromiso

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras tras la separación de Kiko e Irene Rosales: "La vida hay que vivirla"

Francisco Rivera, sus reveladoras palabras

Kiko Rivera, las claves de su nueva vida lejos de Irene Rosales. Cambio de imagen, mudanza, y confianza en su nuevo 'yo'

Kiko Rivera, las claves de