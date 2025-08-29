Detenido en la frontera Melilla-Marruecos un joven oculto bajo una furgoneta en busca por narcotráfico

La Guardia Civil ha detenido en el puesto fronterizo de Beni-Enzar a un joven de 22 años residente en España que intentaba acceder a Melilla oculto en los bajos de una furgoneta. Tras ser identificado, los agentes comprobaron que sobre él pesaban dos órdenes de detención dictadas por un juzgado de la ciudad, por un presunto delito de tráfico de drogas y por intento de corrupción de funcionario público.

Según ha informado este viernes un portavoz de la Comandancia melillense, los hechos ocurrieron durante un control rutinario de vehículos en la frontera con Marruecos. Los agentes de la Sección Fiscal de Beni-Enzar inspeccionaron una furgoneta conducida por un ciudadano alemán y al revisar el interior y los bajos con un espejo de comprobación, localizaron al joven "agazapado junto a la transmisión del vehículo".

El portavoz ha explicado que, una vez garantizada su seguridad y descartada la posibilidad de fuga, los guardias civiles procedieron a su identificación, confirmando que se trataba de un varón extranjero con permiso de residencia en España. "La consulta en las bases policiales reveló entonces que estaba reclamado judicialmente por dos causas distintas" ha indicado la citada fuente.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial para el cumplimiento de las órdenes de arresto en vigor por supuestos delitos contra la salud pública y corrupción a autoridad o funcionario público.