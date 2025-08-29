Agencias

Detenidas 16 personas, entre ellas un exministro de Hasina, por planear la caída del Gobierno de transición

Por Newsroom Infobae

Las fuerzas de seguridad de Bangladesh han informado este viernes de que 16 personas han sido detenidas por planear presuntamente la caída del actual Gobierno de transición, entre las que se encuentra Abdul Latif Siddique, exministro de Correos y Telecomunicaciones de la derrocada ex primera ministra Sheij Hasina.

La Policía ha confirmado que Siddique, de 87 años, se encuentra de momento bajo custodia a la espera de que finalice la investigación sobre el caso de conspiración en su contra. Las acusaciones apuntan a que todos ellos habían puesto en marcha medidas encaminadas a "llevar al país hacia un conflicto armado", según informaciones recogidas por el diario 'The Daily Star'.

Jalid Monsur, jefe de la Policía de Shahbagh, ha indicado que el caso está siendo abordado en el marco de la Ley Antiterrorista y ha explicado que entre los detenidos se encuentran personas de edades comprendidas entre los 36 y 87 años.

El exministro, por su parte, ha afirmado que "no pedirá ser puesto en libertad bajo fianza" al considerar que el sistema judicial bangladeshí actual "carece de autoridad para tomar decisiones de este tipo".

