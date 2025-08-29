Dell gana 997,6 millones de euros en su segundo trimestre fiscal, un 31,2% más, y mejora previsiones

Dell Technologies obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.164 millones de dólares (997,6 millones de euros) en el segundo trimestre de su año fiscal, que finalizó el 1 de agosto, lo que supone un avance del 31,2% frente a lo obtenido durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos netos fueron de 29.776 millones de dólares (25.520 millones de euros), un 19% más y récord histórico. Por desglose, la división de productos generó 23.935 millones de dólares (20.514 millones de euros) y la de servicios 5.841 millones de dólares (5.006 millones de euros), un 19% más y un 3,8% menos, respectivamente.

El sumatorio de gastos en los que incurrió Dell entre costes de actividad, venta, generales, administración e I+D ascendió a 28.003 millones de dólares (24.000 millones de euros), un 18,5% más.

Ya en el acumulado semestral, la multinacional ganó 2.129 millones de dólares (1.825 millones de euros), un 13% más, y facturó 53.154 millones de dólares (45.556 millones de euros), un 12,4% más.

"En la primera mitad del año fiscal 2026, hemos vendido soluciones de inteligencia artificial [IA] por valor de 10.000 millones de dólares (8.571 millones de euros) y superamos todas las ventas de 2025", ha afirmado el vicepresidente y jefe de operaciones de Dell, Jeff Clarke.

"La demanda de nuestras soluciones de IA sigue siendo excepcional y estamos aumentando nuestras previsiones de envíos de servidores de IA para el 2026 a 20.000 millones de dólares [17.141 millones de euros]", ha añadido.

PREVISIONES

De cara al conjunto del ejercicio en curso, Dell ha mejorado previsiones y ahora espera alcanzar unos ingresos de entre 105.000 y 109.000 millones de dólares (89.991 y 93.420 millones de euros), así como un beneficio por acción diluido de 7,98 dólares (6,84 euros).

Estas mismas métricas estarán, para el tercer trimestre, entre los 26.500 y 27.500 millones de dólares (22.712 y 23.569 millones de euros) y en los 2,07 dólares (1,77 euros) por título.