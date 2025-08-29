De la Fuente no ve mal un partido de Liga en Miami si es "pensando en lo mejor para el fútbol español"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, mostró "máximo respeto" a cualquier decisión que tomen "los organismos competentes" en lo relativo al partido que LaLiga quiere jugar esta temporada en Miami (Estados Unidos), aunque pidió que las decisiones que se tomen sean "siempre pensando en lo mejor para el fútbol español".

"Yo siempre digo que máximo respeto a las decisiones que toman los organismos competentes. Tanto en esta decisión como en aquella que hablábamos también del número de partidos que hay, hay momentos para sentarse todos los actores y que tomen decisiones, siempre pensando en lo mejor para el fútbol español", declaró Luis de la Fuente en rueda de prensa tras dar su lista de convocados para los partidos ante Bulgaria y Turquía.

El riojano recalcó que si estas partes "tienen la seguridad de que esas decisiones van a ir encaminadas para mejorar el fútbol español y van a beneficiar, adelante". "Nosotros, al fin y al cabo, nos dedicamos a jugar", recordó el técnico.

"Todo esto que ahora nos está pareciendo como unas cosas novedosas, que lo son obviamente, dentro de unos años seguramente no lo sean tanto porque será una norma. Veremos hacia dónde va encaminado el fútbol y qué decisiones se van tomando en todos estos tiempos y si son acertadas o no o si es la norma que se va a seguir. No lo sabemos, pero sobre todo lo importante es que haya consenso y siempre pensando en lo mejor para el fútbol español. Nosotros dediquémonos a jugar donde nos toque", sentenció.