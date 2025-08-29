David Gordo: "Gonzalo está haciendo un trabajo muy bueno y puede jugar en diferentes posiciones"

El seleccionador español Sub-21, David Gordo, declaró este viernes que el canterano del Real Madrid, Gonzalo García, "está haciendo un trabajo muy bueno" y tiene unas características que le permiten "jugar en diferentes posiciones", además de hacer referencia al centrocampista del Elche Rodrigo Mendoza, que "está haciendo muy buen juego".

"Gonzalo es un jugador con unas condiciones que le permiten jugar en diferentes posiciones. Puede jugar de extremo o de delantero centro. Todos lo hemos visto a lo largo de su recorrido en su club y también en las categorías más jóvenes de la selección española, por lo tanto elegiremos la posición que creamos que nos va a dar mejor rendimiento. Está haciendo un trabajo muy bueno", afirmó el entrenador madrileño en la rueda de prensa posterior al anuncio de la lista de convocados de la Sub-21.

En esta convocatoria, la Sub-21 empieza "un proyecto nuevo, con un recorrido de dos años" para clasificarse al Europeo de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "Es muy importante que tengamos claro que vamos a trabajar para conseguir la clasificación para un Europeo que es dentro de dos veranos y que ese Europeo clasifica para unos Juegos Olímpicos, por lo tanto tenemos ilusión y muchas ganas y responsabilidad", argumentó Gordo.

El seleccionador también valoró el inicio de Liga de Rodrigo Mendoza con el Elche. "Está haciendo muy buen juego, está a un nivel altísimo. Ya lo conocíamos de otras temporadas y está dando pasos adelante, creciendo, mejorando y nos ha obligado a traerle. Ojalá los clubes den oportunidades a jugadores jóvenes porque tenemos los futbolistas más talentosos del mundo y la verdad es que lo decimos con conocimiento de causa", expuso.

En referencia a su comunicación con Luis de la Fuente, seleccionador nacional absoluto, Gordo indicó que tienen "una comunicación fluida, constante y muy sencilla". "Trabajamos en la misma planta, muy cerquita y tenemos comunicación continua y la verdad es que disfrutamos mucho trabajando juntos y es muy muy fácil trabajar con Luis y con todo su cuerpo técnico", explicó.

Sobre los objetivos del equipo que dirige, el alcalaíno aseguró que lo principal es que los "jugadores estén en disposición de llegar a la selección absoluta y que cuando lleguen tengan asimilados muchos conceptos". "Todos creemos que el futbolista donde mejor se forma es en la competición y en los partidos de máximo nivel y estos encuentros se consiguen en las fases finales. Por lo tanto, ir a estas fases es muy importante", apuntó.

La idea de juego del nuevo seleccionador Sub-21 pasa por "ser dominantes" y "tener el balón". "Nos gusta generar muchas situaciones de llegada al área contraria y es lo que vamos a buscar. Somos un equipo ofensivo y siempre lo hemos sido. La lista es muy equilibrada y nos hemos traído a los jugadores que creemos que más nos pueden ayudar en este momento viendo su estado de forma y cómo se están desenvolviendo", zanjó Gordo.