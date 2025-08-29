Agencias

Dana White, sobre la UFC en la Casa Blanca: "Lo hemos conseguido"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, ha confirmado este jueves que la compañía celebrará una velada en la Casa Blanca, residencia presidencial de los Estados Unidos, el próximo 4 de julio de 2026 con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

"La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", afirmó Dana White en un vídeo publicado en las redes sociales, confirmando las especulaciones que había en los últimos meses sobre la posibilidad de celebrar una velada de UFC en la Casa Blanca.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el pasado mes de julio que quería organizar un combate de UFC en los terrenos de la Casa Blanca con más de 20.000 espectadores para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense. Un presidente de los Estados Unidos al que le une la amistad con el mandamás de la UFC.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kiko Rivera, su declaración de intenciones tras su separación de Irene Rosales: "No tengo que demostrar nada a nadie"

Kiko Rivera, su declaración de

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen de lo más cariñosos en medio de rumores de compromiso

Gerard Piqué y Clara Chía

Anabel Alonso, en shock por las muertes de Verónica Echegui, Eusebio Poncela y Manuel de la Calva

Anabel Alonso, en shock por

Alejandro Albalá, ex de Isa Pantoja, manda un mensaje a Kiko Rivera e Irene Rosales tras su separación

Alejandro Albalá, ex de Isa

Romina y Al Bano, así ha sido su mágico y esperado regreso a España en el Festival Starlite Occident de Marbella

Romina y Al Bano, así