China critica la visita de un senador de EEUU a Taiwán y asegura que "socava su soberanía"

Las autoridades de China han criticado este viernes la polémica visita del senador estadounidense Roger Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, y ha asegurado que este tipo de contactos "socavan su soberanía" y suponen una "violación del principio de 'una sola China' por el que el gigante asiático rige su política interna.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín "se opone a este tipo de visitas e interacciones oficiales por parte de Estados Unidos y Taiwán", al tiempo que ha alertado de que esto envía "una señal errónea a las fuerzas separatistas que promueven la independencia de Taiwán".

"China expresa su profundo descontento por esto", ha afirmado durante una rueda de prensa en la que ha abordado una cuestión que Pekín ve puramente como un asunto propio de su política interna.

Así, ha reiterado que "solo existe una China" y ha hecho hincapié en que Taiwán es "parte inalienable del territorio de esa China". "Instamos a Estados Unidos a cumplir con este principio y con los tres comunicados sinoestadounidenses firmados en el pasado", ha añadido.

"Es importante que deje de interferir en nuestros asuntos internos bajo cualquier pretexto y que deje de provocar tensiones en el estrecho de Taiwán", ha recalcado, si bien está previsto que Wicker, que se encuentra ya en Taiwán, se reúna a lo largo de la jornada con el presidente taiwanés, Lai Ching Te.

Por su parte, Wicker ha dicho estar "encantado de formar parte de la delegación estadounidense". "Seguiré formando parte de ella en un futuro", ha añadido desde la isla, hasta donde se ha desplazado junto a la senadora republicana Deb Fischer.