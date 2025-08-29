Carlos Alcaraz: "Estoy intentando coger el ritmo de Nueva York"

El tenista español Carlos Alcaraz ha afirmado estar aún "intentando coger el ritmo de Nueva York" tras haberse metido este viernes en los octavos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Flushing Meadows.

"Estoy intentando coger el ritmo de Nueva York, que digamos. Al final es lo que luego en pista se asemeja muchísimo a mi estilo, que es hacer cosas a lo grande pero fuera de pista es un poquito más diferente. Yo soy una persona más tranquila, más calmada, aquí en Nueva York hay mucha gente y mucho estrés", dijo a Movistar Plus+ desde el Arthur Ashe Stadium.

"Entonces estoy intentando coger el buen ritmo, pero la verdad es que en general estoy muy tranquilo, muy contento con mi familia y con mi gente. Y al final eso lo agradezco porque luego en pista es todo muchísimo más fácil", añadió el jugador murciano en sus declaraciones.

"También los 'Grand Slams' tienen este tipo de cosas. Los partidos son más intensos, los partidos son más largos y a veces salen problemillas donde no te lo esperas. Hay que cuidarlo, hay que ver qué tal va", aludió a su atención por el fisioterapeuta debido a molestias en su rodilla derecha cuando ganaba por 5-4 durante el segundo set.

"Pero eso, al final en la segunda bola de 'break' del segundo que tenía, después del saque he notado como un pequeño pinchazo en la rodilla que en los siguientes cuatro o cinco puntos me ha molestado. Y por eso he pedido el fisio, un poquito para ver qué pasaba y cómo me iba a sentir, pero luego se ha ido y he podido jugar normal", describió.

"Al final ése también es mi estilo. Cada vez que entro a pista, que juego un partido, intento mostrar mi versión, mi juego e ir variando. Al final también eso es lo que me divierte, variar, subir a la red, jugar buenos tiros, a veces defender, dejadas, cortados...", enumeró Alcaraz.

"Al final eso es lo que a mí me gusta jugar; a veces no se puede, a veces hay que jugar un poquito con el rival, con el partido. Hoy me ha permitido poder jugar a ese estilo y lo cual yo agradezco mucho porque así es como yo me divierto y me lo paso bien", zanjó el murciano después de vencer por 6-2, 6-4 y 6-0 al italiano Luciano Darderi.