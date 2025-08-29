Capriles afirma que quienes defienden una invasión estadounidense no viven en Venezuela

El líder opositor Henrique Capriles ha criticado a quienes han estado hablando "con ligereza" acerca de la posibilidad de que Estados Unidos invadiera Venezuela, en un momento en el que varios de sus buques de guerra permanecen fondeando frente a las costas del país en una operación contra el narcotráfico.

"La mayor parte de las personas que quieren una solución militar y que llegue una invasión de Estados Unidos, no viven en Venezuela", ha dicho Capriles, diputado de la Asamblea Nacional, en una entrevista para BBC.

Capriles ha afeado a quienes "no miden sus palabras" con ese tipo de declaraciones y ha recordado que "se pierden vidas humanas" siempre que se lanza una operación de este tipo. "Los procesos que deben darse en Venezuela son de negociación", ha remarcado quien un día fue principal figura de la oposición.

"La política es el arte de la negociación. Creo en las negociaciones y en que todos los esfuerzos siempre deben evitar la guerra. No hay guerras buenas, todas son malas", ha apostillado Capriles, que se ha sacudido las acusaciones de haber dividido a la oposición apostando por la participación en las elecciones de mayo.

"Para mí, siempre será mejor hacer algo a quedarse de brazos cruzados (...) Pedirle a un país que entre en la inacción, vendiendo la idea de que aquí viene una solución desde Estados Unidos y aquí nadie debe hacer nada porque ya vienen los barcos, es jugar con la esperanza de los venezolanos", ha remarcado.

Capriles ha defendido seguir apostando por participar en las elecciones a pesar de que reconoce que son muchos los venezolanos que consideran que de esta manera no habrá cambios, pero cree que una movilización masiva el 25 de mayo en las parlamentarias hubiera puesto al presidente Nicolás Maduro en una "encrucijada".

De igual forma, Capriles ha recordado que otras alternativas a la negociación no prosperaron, sino que supusieron "las peores épocas de la oposición" y ha recordado a Juan Guaidó, con casos de corrupción incluidos.

"Aquel llamado gobierno interino fue muy negativo para la búsqueda de una solución y lejos de fracturar al gobierno, lo que hizo fue fortalecerlo", ha dicho.