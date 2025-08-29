Brasil autoriza el proceso para aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha autorizado este jueves por la noche el inicio de consultas para aplicar la Ley de Reciprocidad Económica contra Estados Unidos como respuesta al aumento al 50% de los aranceles que afectan a los productos brasileños importados por el mercado estadounidense.

Este proceso podría extenderse durante siete meses, puesto que implica consultas formales con Estados Unidos. A partir de este momento, la Cámara de Comercio Exterior (Camex) tendrá 30 días para evaluar si la situación arancelaria se ajusta a la ley antes de aplicar contramedidas.

Según fuentes consultadas por medios locales, el equipo del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, está elaborando un conjunto de medidas para una eventual respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Donad Trump contra Brasil.

La Ley de Reciprocidad fue promulgada el pasado mes de abril y permite al país responder a medidas unilaterales de otros países que perjudiquen su competitividad. Entre las iniciativas que se barajan, se incluyen la imposición de aranceles a las importaciones, restricciones a la propiedad intelectual o la suspensión de concesiones comerciales e inversiones.

Además de la puesta en marcha de este mecanismo, el Gobierno brasileño también ha iniciado consultas con la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la política arancelaria estadounidense y ha contratado a un bufete de abogados en Estados Unidos para defender sus intereses.