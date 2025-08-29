Betis y Celta aguardan rivales para la Europa League y el Rayo Vallecano en la Conference

La UEFA realizará este viernes en Mónaco a partir de las 13.00 horas el sorteo de las correspondientes fases de liga para la Europa League 2025/26, con Real Betis Balompié y RC Celta de Vigo como representantes españoles, y para la Conference League 2025/26, con el Rayo Vallecano involucrado tras haberse sacado un billete de última hora.

Durante el evento en el Foro Grimaldi se verá el uso del 'software' con el que la UEFA determina ahora los ocho adversarios que tendrá cada equipo en el inicio de esta competición. Y al igual que ocurre con la Champions League, el segundo torneo europeo más importante arrancará con una primera fase de 36 participantes y ocho jornadas de partidos.

Al término de esas jornadas, los ocho primeros de la tabla general pasarán directamente a octavos de final; quienes terminen del noveno al vigesimocuarto puesto disputarán un 'playoff' de repesca con ida y vuelta, y los demás equipos quedarán fuera de competición. De ahí en adelante, las eliminatorias igualmente serán directas a ida y vuelta.

La final será el 20 de mayo de 2026 en el Vodafone Arena de Estambul (Turquía). Eso sí, aún falta que la UEFA confirme la composición de los bombos, con los ingleses Aston Villa y Nottingham Forest, los franceses Lille, Olympique Lyonnais y Nice, los italianos Bologna y Roma y los alemanes Stuttgart y Freiburg como contendientes de mayor renombre.

Del mismo modo que en la Liga de Campeones, cada conjunto afrontará cuatro partidos ejerciendo de local y otros cuatro como visitante, sin repetirse nunca el rival. La jornada 1 se disputará entre el 24 y 25 de septiembre de este año y la jornada 8 se jugará el 29 de enero de 2026.

'LA VIDA PIRATA' EN LA CONFERENCE

En el monegasco Foro Grimaldi también se efectuará el sorteo de la tercera competición masculina del 'Viejo Continente'. Y la UEFA lo hará con el Rayo como único representante español, habiéndose ganado su sitio tras eliminar al Neman Grodno en la última de las rondas previas.

En la ida de ese 'playoff' definitivo de acceso a la Conference, los pupilos de Iñigo Pérez habían vencido por 0-1 en el exilio húngaro de su oponente bielorruso. Y de cara a la vuelta, un doblete de Álvaro García encauzó el triunfo rayista por 4-0 para festejar leugo cantando 'La vida pirata'.

El procedimiento de este sorteo será similar al de la Champions y al de la Europa League, también con 36 clubes componiendo una fase de liga. Pero en vez de ocho jornadas, habrá seis (tres partidos en casa y tres fuera), igualmente sin repetirse nunca el adversario. Para decidir los emparejamientos, sí se calcará la fórmula de los otros torneos de UEFA.

La ACF Fiorentina, que repite como representante de la Serie A italiana, y el Crystal Palace, único de la Premier League inglesa y que jugará este torneo como castigado por la UEFA, serán 'a priori' dos de los candidatos a llegar muy lejos junto al Mainz 05, el AEK de Atenas, el AZ Alkmaar y los ucranianos Dynamo de Kiev y Shakhtar Donetsk.

La final tendrá lugar en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania) y la ilusión del Rayo será emular lo que hizo el Betis en la edición del curso pasado alcanzando ese partido por el título, aunque cayó por un claro 1-4 ante el Chelsea en el Tarczynski Arena de Breslavia (Polonia).