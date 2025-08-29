Agencias

AV. Juan Ayuso (UAE) se desquita en Cerler y el noruego Traeen (Bahrain) sigue líder de la Vuelta

Por Newsroom Infobae

El ciclista español Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) se ha impuesto este viernes en la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada ente Andorra La Vella y Cerler-Huesca La Magia sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) mantiene el maillot rojo de líder.

El catalán se ha desquitado de este modo de su mal día de este jueves que le dejó sin opciones para la general después de meterse en la escapada de la jornada y lanzarse en solitario cuando restaban once kilómetros para la meta.

Por detrás, en el grupo de favoritos, del que se ha vuelto a descolgar el español Mikel Landa (Soudal-Quick Step), apenas ha habido pelea, con el portugués Joao Almeida (UEA) siendo el único en probar suerte, y Traeen mantendrá un día más el liderato.

EuropaPress

