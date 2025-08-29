AV. Jesús Rodríguez y los regresos de Rodri y Carvajal, novedades en la lista de De la Fuente

Los regresos del centrocampista Rodri Hernández (Manchester City) y del defensa Dani Carvajal (Real Madrid) y la convocatoria del extremo Jesús Rodríguez (Como 1907) son las principales novedades en la lista del seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente para los partidos ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026.

Rodri y Carvajal vuelven a la actual campeona de Europa tras superar sus respectivas graves lesiones de rodilla que les dejaron prácticamente en blanco la temporada pasada, mientras que Rodríguez, habitual de las categorías inferiores y que este verano ha dejado el Real Betis, se estrena en una convocatoria con la Absoluta.

España jugará la próxima semana sus dos primeros partidos de clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026 contra Bulgaria, el 4 de septiembre en Sofía, y ante Turquía el día 7 en Konya. La concentración se iniciará el lunes 1 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), y Dani Carvajal y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Rodri (Manchester City), y Pedri, Gavi y Fermín López (FC Barcelona)

DELANTEROS: Álvaro Morata y Jesús Rodríguez (Como), Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yéremi Pino (Villarreal CF) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).