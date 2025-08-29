Agencias

Andalucía declara el nivel 1 de emergencia por un incendio que afecta a Bedar y Lubrín (Almería)

Por Newsroom Infobae

La Junta de Andalucía ha declarado el nivel 1 de emergencia por un incendio forestal que afectada a los términos municipales de Bedar y Lubrín en Almería.

El servicio de atención de incendios forestales de Andalucía (Infoca) ha desplazado a la zona 11 grupos de bomberos forestales y cinco autobombas, según ha informado a través de su perfil de la red social X.

El Consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido precaución a las personas que están en las proximidades del fuego. "Si estás en la zona sigue indicaciones de la Agencia de Emergencias", ha escrito en X.

EuropaPress

