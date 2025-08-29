Amnistía pide a Siria un "compromiso inequívoco" con la verdad sobre los desaparecidos bajo Al Assad

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este viernes a las nuevas autoridades instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad que muestren un "compromiso inequívoco" con la búsqueda de la verdad y la reparación a las decenas de miles de desaparecidos, ante las dificultades a las que siguen haciendo frente sus familiares para lograr respuestas y justicia.

La ONG ha indicado en su informe 'La verdad sigue enterrada: la lucha por la justicia de las familias de los desaparecidos en Siria', publicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que el nuevo Gobierno debe dar prioridad a "una búsqueda nacional inclusiva de quienes siguen en paradero desconocido" y "exigiendo responsabilidades".

El documento recoge cómo tras la caída de Al Assad el 8 de diciembre de 2024, familiares de los desaparecidos acudieron a cárceles, centros de detención y depósitos de cadáveres para buscar a sus seres queridos, al tiempo que detalla la angustia y el trauma que experimentan muchos de ellos a causa de la falta de avances a la hora de esclarecer su paradero.

El informe está fundamentado en entrevistas con más de 20 familiares, supervivientes y representantes de asociaciones de víctimas y revela que tras la caída del antiguo régimen se perdieron o destruyeron "pruebas cruciales", con muchos de los responsables de estos abusos y violaciones de los Derechos Humanos aún en libertad.

"Las familias de las personas desaparecidas de Siria llevan soportando más de una década de sufrimiento e incertidumbre inconcebibles", ha lamentado Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y África del norte.

"Aunque la caída del anterior Gobierno ofreció un rayo de esperanza, el temor de que los presuntos perpetradores queden libres de culpa y de que la búsqueda de quienes están en paradero desconocida pueda no ser global e integral contribuye a una nueva ola de trauma", ha agregado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la verdad, la justicia y la reparación por las personas desaparecidas en Siria deben ser una prioridad urgente del Estado, y eso incluye garantizar la independencia de la recién creada Comisión Nacional para las Personas en Paradero Desconocido (NCM) y dotarla de recursos suficientes y de la máxima cooperación de todas las instituciones del Estado".

"Cada día que pasa, aumenta el tormento de las familias que aguardan respuestas sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos", ha puntualizado Beckerle, quien ha reconocido sin embargo que "el nuevo Gobierno tiene ante sí un sinfín de desafíos, incluidas las terribles condiciones económicas y el deterioro de la situación de la seguridad, en medio de una violencia sectaria creciente".

"No puede avanzar para construir un futuro basado en la rendición de cuentas y el Estado de derecho si no actúa de forma decidida ahora para garantizar un proceso inclusivo que lleve a la verdad, la justicia y la reparación por las personas desaparecidas a manos de todas las partes enfrentadas de Siria", ha argumentado.

PRINCIPALES PETICIONES DE LAS FAMILIAS

Las principales peticiones de las familias de los desaparecidos pasan por descubrir la verdad sobre el destino de sus seres queridos, hacer justicia, que los responsables rindan cuentas, la entrega de reparaciones y garantías por parte de las nuevas autoridades, instauradas tras una ofensiva relámpago de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), para que este tipo de sucesos no vuelvan a tener lugar.

Amnistía Internacional ha reseñado que se calcula que desde el estallido de la guerra en 2011 y 2024, cuando cayó el régimen de Al Assad, desaparecieron más de 100.000 personas en Siria, la mayoría de ellas víctimas de desapariciones forzadas a manos de las fuerzas gubernamentales en la red de centros de detención en el país asiático, si bien miles más desaparecieron a manos de otros grupos armados.

La organización ha apuntado que la creación de la NCM en mayo es "un primer paso fundamental hacia la verdad, la justicia y la reparación por estas desapariciones". El organismo fue creado junto a la Comisión Nacional de Justicia Transicional (NCTJ), si bien Amnistía Internacional ha sostenido que el mandato de este último debería ampliarse para abarcar también los crímenes perpetrados por los grupos armados, ya que se centra únicamente en las acciones del régimen de Al Assad.

En este sentido, Wasel Hamidé, cuyo hermano fue víctima de desaparición forzada, ha subrayado que las familias de los desaparecidos "exigen justicia para todas las víctimas: las que perdieron a sus seres queridos a manos del régimen de Al Assad y las que los perdieron por obra de otros actores armados".

"Hacer justicia y exigir responsabilidades a los perpetradores de todas las partes es la única garantía de que no se repetirá nuestra agonía. Es la única forma de vivir en un país donde impere el Estado de derecho", ha explicado.

NUEVOS SECUESTROS

Por otra parte, Amnistía Internacional ha apuntado que durante los primeros nueve meses desde la instauración de las nuevas autoridades ha documentado el secuestro de personas y ha criticado que Damasco no está llevando a cabo investigaciones sobre estos casos ni exige responsabilidades a los responsables de estos nuevos crímenes.

"El Gobierno sirio debe atender los llamamientos de las familias de las víctimas y dar prioridad a sus derechos a la verdad, la justicia y una reparación", ha reiterado Beckerle, quien ha incidido en que "sin verdad, justicia y reparación, el pueblo sirio nunca sanará de verdad".

En este sentido, ha añadido que "los gobiernos donantes de todo el mundo deben asimismo proporcionar fondos y apoyo integral a las asociaciones de familias y grupos dirigidos por supervivientes que ayudan a las víctimas de desaparición para que se respeten estos derechos en el contexto de un proceso inclusivo".

"El Gobierno debe realizar sin demora investigaciones transparentes, imparciales, independientes y exhaustivas sobre todos los crímenes del Derecho Internacional y garantizar que todas las víctimas y sus familias reciben una reparación completa, adecuada y efectiva que incluya restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición", ha zanjado.