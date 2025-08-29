Alemania, Polonia, Portugal, y Dinamarca y Suecia presentan candidatura para albergar la Eurocopa Femenina 2029

La UEFA ha anunciado este viernes que Dinamarca y Suecia (candidatura conjunta), Alemania, Polonia y Portugal han presentado su solicitud para albergar la Eurocopa Femenina 2029, antes de la fecha límite que era este jueves a las 18.00 horas.

El organismo también confirmó que había una quinta candidatura, la de la Federación Italiana de Fútbol, pero que esta finalmente fue retirada. El nombramiento del anfitrión o de los anfitriones de la Eurocopa Femenina 2029 se anunciará el 3 de diciembre en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Nyon.