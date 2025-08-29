Aagesen tacha de "frivolidad" inadmisible que Abascal pida hundir el Open Arms

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha advertido de que "no se puede admitir" en política "frivolizar" sobre la inmigración, en relación al mensaje publicado por el líder de Vox, Santiago Abascal, en el que pide hundir el barco de rescate de migrantes Open Arms.

"Menos frivolidad, no se puede admitir en la política esa frivolidad y a lo que apelo, lo que pido es responsabilidad", ha subrayado Aagesen, este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras su visita al Centro Nacional de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La ministra ha señalado que cuando se habla de inmigración, se está haciendo referencia a "personas que buscan mejorar sus condiciones de vida, que vienen de entornos completamente dramáticos" por lo que, a su juicio, "frivolizar no es el camino".

"Tenemos que pensar que aquellos que vienen es porque necesitan mejorar sus condiciones, incluso tener viabilidad en su vida, niños mujeres y adultos", ha insistido.

Así se ha pronunciado al ser preguntada por el mensaje publicado por Abascal este pasado miércoles en la red social 'X' en el que pedía "confiscar" y "hundir" el navío Open Arms y lo definía como "barco de negreros".