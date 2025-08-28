Un total de 15 jóvenes argentinos y chilenos, descendientes de La Rioja, participarán en 'También Riojanos'

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 28 de agosto, el listado de 15 jóvenes argentinos y chilenos, provenientes de los centros riojanos en Hispanoamérica, que han resultado beneficiarios de la ayuda del Ejecutivo regional para formar parte de la primera edición del programa 'También Riojanos'.

Esta novedosa iniciativa permitirá a estos jóvenes, diez de ellos residentes en Argentina y adscritos a los centros de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Santa Fe; y otros cinco en Chile, vinculados al Centro riojano de Santiago de Chile, regenerar sus vínculos con esta tierra y conocerla en profundidad.

Con un presupuesto de 100.000 euros y a través de una intensa agenda de actividades presenciales, programada entre el 16 al 28 de septiembre, en torno a la cultura, la historia, la sociedad y la realidad económica de La Rioja, los participantes podrán consolidar y extender sus lazos con la región de la que desciende su familia.

Durante su estancia en nuestra Comunidad, estos jóvenes podrán participar en actividades en diferentes áreas como la institucional, con las que podrán conocer el funcionamiento e importancia de nuestras instituciones. También realizarán un recorrido cultural e histórico por los lugares y monumentos más representativos, a las que se sumarán un completo abanico de actividades sociales y turísticas para que puedan conocer nuestros espacios naturales y la gastronomía.

Del mismo modo, el programa incluye un área formativa en la que participan las principales instituciones educativas de la región. A su vez, la agenda incluirá varios encuentros centrados en la promoción económica y emprendimiento para acercarles al tejido productivo. Una vez completada esta experiencia, un documento acreditará la participación en esta iniciativa que aporte un valor añadido a la formación y el currículum de estos jóvenes.