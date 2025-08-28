Ucrania incluye a la metrópolis de Kiev en la lista de organizaciones religiosas extranjeras

Las autoridades ucranianas han incluido este jueves de forma oficial a la metrópolis de Kiev de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU) en la lista de organizaciones religiosas extranjeras por sus vínculos con la Iglesia Ortodoxa Rusa.

"La investigación ha revelado indicios de afiliación de la metrópolis de Kiev de la IOU con la Iglesia Ortodoxa Rusa, lo cual constituye una violación de la ley", ha indicado en un comunicado el Servicio Estatal de Etnopolítica y Libertad de Conciencia ucraniano.

El órgano, coordinado por el gabinete de ministros ucraniano, envió una carta al primado de la IOU, Onofre de Kiev, para advertirle de estos hechos y "subsanar" las violaciones a la legislación ucraniana, si bien este se negó a acatar la orden especificada.

Onofre se mostró en contra de la guerra de Ucrania a través de un comunicado publicado el 27 de febrero en el que defendía la "soberanía e integridad" del país y apelaba al presidente ruso, Vladimir Putin, a cesar esta "guerra fratricida".

Esto se produce después de que el Parlamento de Ucrania aprobara en agosto de 2024 una ley que prohíbe operar dentro del país a organizaciones religiosas relacionadas con Moscú, una norma que concedía hasta nueve meses a las instituciones de la Iglesia ortodoxa ucraniana para romper sus vínculos con el Patriarcado de Moscú.

El Gobierno de Kiev ha impuesto sanciones y ha detenido a varios religiosos, al mismo tiempo que ha llevado a cabo redadas en los centros de culto y ha requisado algunas de las propiedades e instalaciones de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, como el Monasterio de las Cuevas al no renovar los contratos de arrendamiento.