Trump plantea convocar por primera vez una convención republicana antes de las 'midterms' de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de convocar por primera vez una Convención Nacional Republicana antes de las elecciones legislativas de 2026, las conocidas como 'midterms', y en las que el partido aspira a conservar el control de las dos cámaras del Congreso norteamericano.

"El Partido Republicano lo está haciendo muy bien", ha celebrado Trump en su cuenta de la red Truth Social, desde la que ha anticipado "una gran victoria" en los comicios del próximo año tras haber aumentado la recaudación de fondos y "arreglado" los "errores" de la anterior Administración.

"Por ello, creo que voy a recomendar una Convención Nacional para el Partido Republicano justo antes de las 'midterms'. No se ha hecho nunca", ha añadido el magnate, en alusión a un foro que tradicionalmente está reservado para formalizar las candidaturas a la Casa Blanca en los meses previos a las presidenciales.

Tradicionalmente, estas convenciones se convierten en un baño de masas para los aspirantes y en un foco de atención mediática, si bien no está claro qué formato se aplicaría en el caso de unos comicios en los que las candidaturas son múltiples.

