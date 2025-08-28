Tony Blair y Jared Kushner discuten con Trump un futuro para la Franja de Gaza

El ex primer ministro británico Tony Blair y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente estadounidense, Donald Trump-- han presentado este miércoles sus propuestas para un futuro de la Franja de Gaza en una reunión centrada en cuestiones humanitarias, según reveló en la víspera el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

Fuentes citadas por el portal de noticias estadounidense Axios han confirmado la participación de Blair y Kushner, quien fue asesor clave para Oriente Próximo durante el primer mandato de Trump, en un encuentro en Washington en el que han abordado el "día después" del enclave palestino tras cerca de dos años de ofensiva militar israelí que ha dejado al menos 62.000 muertos y que ha destruido alrededor del 80 por ciento de su infraestructura civil.

Las mismas fuentes han señalado que durante la reunión encabezada por Trump se ha discutido cómo aumentar los flujos de ayuda al enclave palestino, pese a que Naciones Unidas, ONG internacionales y distintos gobiernos han denunciado el sistema de distribución impuesto por Israel y Estados Unidos, además de la los límites a la entrada de suministros básicos.

Witkoff adelantó este martes que en la "gran reunión" se presentaría "un plan muy completo" para la Franja. "mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es, y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump", aseguró en declaraciones a la cadena de televisión Fox News.