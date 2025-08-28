Siria denuncia nuevos ataques de Israel tras el bombardeo que ha matado a seis soldados al sur de Damasco

Las autoridades sirias han denunciado este miércoles nuevos ataques aéreos por parte del Ejército israelí contra posiciones militares a las afueras de Damasco, la capital del país, menos de 24 horas después de que atacara la zona matando a seis soldados sirios. Además, helicópteros israelíes han sobrevolado posteriormente la región de Sueida, en el suroeste de Siria.

Fuentes gubernamentales han confirmado a la cadena Syria TV que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado hasta seis ataques contra las inmediaciones de Yabal al Manea, cerca de la localidad de Al Kisuá, si bien hasta el momento no se han registrado víctimas mortales ni heridos.

Entre los objetivos de estos ataques se incluye instalaciones militares sirias además de un almacén con misiles empleado por el partido-milicia chií libanés Hezbolá antes de la caída de Bashar al Assad en diciembre del pasado año, según ha indicado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

El organismo con sede en Londres e informantes en el país árabe ha confirmado además que poco antes de estos ataques, cuatro helicópteros israelíes han sobrevolado la misma zona antes de aterrizar y desplegar algunos de sus efectivos, si bien ha descartado que se hayan producido enfrentamientos contra tropas sirias.

Asimismo, la aviación israelí ha sobrevolado las zonas de Damasco y las gobernaciones de Quneitra y Sueida, ambas en el suroeste de Siria.

Estas incursiones, de las que autoridades israelíes no se han pronunciado hasta el momento, llegan después de que seis militares sirios hayan fallecido y al menos otros tres hayan resultado heridos por un ataque atribuido asimismo a Israel contra una unidad militar cerca de la localidad de Al Kisuá.

Fuentes gubernamentales han explicado a la agencia de noticias estal SANA que este ataque se produjo cuando los soldados intentaron desactivar unos dispositivos de vigilancia y escucha que encontraron en la base militar.