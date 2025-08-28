Agencias

Rusia derriba más de un centenar de drones lanzados en las últimas horas por Ucrania

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber derribado más de un centenar de drones lanzados en las últimas horas por el Ejército de Ucrania, sin informar sobre víctimas o daños, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión del territorio ucraniano firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves han sido destruidos 102 aparatos no tripulados ucranianos, incluidos 22 en el mar Negro y 21 en las regiones de Rostov y Samara, respectivamente.

Asimismo, ha subrayado que otros 18 drones han sido interceptados en Krasnodar, a los que se suman tres en Voronezh y Saratov, dos en Volgogrado y uno en el mar de Azov, así como otros once sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

EuropaPress

