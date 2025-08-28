Ron Barceló presenta 'Villa Ahora': la fiesta de pueblo más viveahorista que aterriza en Madrid

Ron Barceló, la marca de ron líder de ventas en España, se prepara para revolucionar el final del verano con el lanzamiento de "Villa Ahora", un evento que promete ser el homenaje definitivo a las fiestas de pueblo, pero con el inconfundible espíritu "viveahorista" de la marca. El próximo 26 de septiembre de 2025, un lugar secreto de Madrid se transformará en el pueblo del buen rollo, acogiendo a 1.000 afortunados que se convertirán en los primeros habitantes de "Villa Ahora", buscando estirar la magia del verano y vivir una experiencia única.

Porque las fiestas de pueblo son el alma del verano, con su música, sus bailes, sus reencuentros y esa alegría contagiosa que solo se vive en la verbena, Ron Barceló ha creado "Villa Ahora" para que nadie se quede sin su dosis de diversión. Este evento está diseñado para los "viveahoristas" de corazón, aquellos que saben que la diversión nunca termina y que cada momento es una oportunidad para crear recuerdos.

¿QUÉ ES "VILLA AHORA"? LA ESENCIA DE LA FIESTA DE PUEBLO, REINVENTADA

"Villa Ahora" es más que una fiesta; es un concepto que rescata la esencia de las verbenas populares, de los encuentros espontáneos y de la autenticidad de los pueblos, pero con el toque de Ron Barceló. Será un espacio donde la música, el buen rollo y las sorpresas se unirán para ofrecer una experiencia única, pensada para que los asistentes bailen, rían y acumulen nuevas anécdotas con las que afrontar el otoño.

¿CÓMO CONSEGUIR TU PASE A "VILLA AHORA"? DEMUESTRA TU ESPÍRITU "VIVEAHORISTA"

Asistir a "Villa Ahora" es sencillo y divertido. Ron Barceló ha habilitado una web donde los "barcelovers" podrán poner a prueba sus conocimientos sobre el universo de las fiestas de pueblo a través de un original quiz.

Hasta el próximo 16 de septiembre la web estará abierta para que los participantes demuestren cuánto saben de charangas, verbenas y tradiciones populares. El quiz no solo evaluará su conocimiento, sino también su creatividad y entusiasmo por formar parte de esta experiencia única. Cuantos más cuestionarios resuelvan, más opciones tendrán de ganar un pase a "Villa Ahora".

Además de esta mecánica en la web, Ron Barceló estará repartiendo más invitaciones a través de sus perfiles de Instagram y X durante las próximas semanas. La marca también irá revelando algunos de los aspectos del evento, incluyendo la presencia de invitados VIP que serán parte de 'Villa Ahora'.

"Con 'Villa Ahora' queremos celebrar la alegría y la autenticidad de las fiestas de pueblo, llevándolas a un nuevo nivel con el espíritu 'viveahorista' de Ron Barceló", afirma Tatiana Areces, Marketing Manager de Ron Barceló. "Hemos escuchado atentamente a nuestra comunidad, a nuestros 'barcelovers', y sabemos que adoran la energía, la espontaneidad y la diversión sin filtros de las fiestas de pueblo. Por eso, hemos creado 'Villa Ahora' pensando en ellos, una fiesta diseñada por y para quienes disfrutan de la vida al máximo. Estamos convencidos de que esta fiesta será un hito en el calendario, un espacio donde los habitantes de 'Villa Ahora' podrán reencontrarse y vivir momentos inolvidables" añade.

¿QUÉ INCLUYE TU EXPERIENCIA EN "VILLA AHORA"?

Los afortunados que consigan su pase a "Villa Ahora" disfrutarán de una experiencia completa que incluye:

- Asistencia al evento para cuatro personas. Tú y tres amigxs

- Transporte hasta y desde 4 puntos diferentes del centro de Madrid

- Cena y consumiciones

¿Te lo vas a perder? ¡Demuestra tu espíritu 'viveahorista' y gana tu pase a "Villa Ahora"!