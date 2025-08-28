Agencias

Reino Unido convoca al embajador ruso en represalia por la última oleada de ataques sobre Kiev

Por Newsroom Infobae

Guardar

Reino Unido ha convocado este jueves al embajador de Rusia en Londres, Andrei Kelin, en represalia por la última oleada de ataques llevados a cabo por las tropas rusas sobre la capital de Ucrania, Kiev, que se han saldado con al menos 14 muertos y daños en distintos edificios, entre ellos el del British Council.

"Los ataques del (presidente ruso, Vladimir) Putin de anoche han matado civiles, han destruido casas y han dañado edificios, incluyendo el British Council y la (oficina de la) delegación de la UE en Kiev", ha subrayado el ministro de Exteriores británico, David Lammy, en un mensaje publicado en redes sociales.

El British Council, que trabaja para promover las relaciones culturales entre Reino Unido y otros países, ha informado de que un guardia de seguridad que trabajaba en su oficina ha resultado herido por los ataques y ha sido trasladado al hospital.

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, también ha convocado al enviado ruso en Bruselas por el ataque y ha confirmado que ha podido comunicarse por videollamada con el personal de la delegación tras el ataque ruso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Victoria de la Calva define a su padre como "muy buena persona" en su capilla ardiente

Victoria de la Calva define

Los reyes se vuelcan con los afectados en el Parque de Las Médulas de León

Los reyes se vuelcan con

Minra Carvajal, viuda de Manuel de la Calva, rota de dolor

Minra Carvajal, viuda de Manuel

Rostros conocidos muestran su pesar tras las pérdidas en el mundo cultural esta semana

Rostros conocidos muestran su pesar

Raquel Bollo revela más detalles de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "No ha sido inesperado"

Raquel Bollo revela más detalles