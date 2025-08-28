Agencias

Pelayo Díaz anuncia su compromiso matrimonial con Gal Marom

Por Newsroom Infobae

Guardar

¡Buenas noticias! Pelayo Díaz ha anunciado a través de sus redes sociales que se va a casar con su novio, Gal Marom, con una imagen en la que ambos se besaban y otra, en la que el influencer mostraba su anillo de compromiso a todos sus seguidores de Instagram.

"Por supuesto, he dicho que sí", ha escrito Díaz, con el que lleva haciendo su vida estos últimos meses a caballo entre París y Madrid. La petición se ha producido durante sus vacaciones en Grecia, siendo una noticia de lo más aplaudida entre sus seguidores.

Durante su paso por 'Supervivientes 2025', Pelayo ha demostrado estar de lo más enamorado de su pareja y, además, tener una buenísima relación con su expareja, McDougall, quien ha comentado la publicación con un emotivo texto: "Quien nos iba a decir que un día estaría felicitando a mi ex por su compromiso... y con tanta alegría. Qué afortunados son de haberse encontrado y qué afortunado me siento de poder celebrarlo con ustedes, los quiero".

No contento con este primer comentario, ha escrito por segunda vez demostrando la buena relación con ambos: "Vos por casarte de nuevo y yo pensando en outfit qué voy a hacerle a nuestro perro para la boda, porque todos sabemos que Vidu será mi acompañante".

El influencer no sólo ha dicho sí a la petición de matrimonio de su chico, también prepara un futuro 'incierto' por ahora con él, ya que su deseo de ser padre es algo que ha comentado en ocasiones... por lo que, quién sabe, quizás pronto tenga la familia con la que siempre ha soñado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los reyes se vuelcan con los afectados en el Parque de Las Médulas de León

Los reyes se vuelcan con

Minra Carvajal, viuda de Manuel de la Calva, rota de dolor

Minra Carvajal, viuda de Manuel

Rostros conocidos muestran su pesar tras las pérdidas en el mundo cultural esta semana

Rostros conocidos muestran su pesar

Raquel Bollo revela más detalles de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "No ha sido inesperado"

Raquel Bollo revela más detalles

Irene Rosales, primeras palabras tras su separación de Kiko Rivera: "Nuestro vínculo familiar siempre estará"

Irene Rosales, primeras palabras tras