Nerea Ortiz vaticina "grandes noches en San Mamés de nuevo"

La vicepresidenta del Athletic Club, Nerea Ortiz, ha vaticinado "grandes noches en San Mamés de nuevo" durante la fase de liga en la Liga de Campeones 2025/26, cuyo sorteo ha emparejado a los bilbaínos con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Arsenal FC, Atalanta BC, Sporting de Lisboa, Slavia de Praga, Qarabag FK y Newcastle United.

Lo primero que destacó fue esa cita en Dortmund contra el Borussia. "Pues mira, nos ha tocado. Yo creo que es una gran salida, tienen un campazo y yo creo que la afición lo va a agradecer. Así que volvemos a retornar a Europa, con grandes partidos en San Mamés también, como hemos podido ver", dijo Ortiz este jueves desde el Foro Grimaldi de Mónaco.

"El PSG en casa, el campeón; el Arsenal, el Sporting de Portugal, luego nos libramos de un viaje largo también, el del Qarabag. Así que competitivo, cómo, no porque la Champions siempre es muy compleja; pero con grandes noches en San Mamés de nuevo", auguró la vicepresidenta 'leona'.

"Esperaremos el sábado para conocer las fechas exactas. Y después ya nos conocéis, viajamos allá por donde va el Athletic. Así que espero que podamos clasificarnos entre esos 24 primeros para poder seguir adelante, incluso entre los ocho primeros a poder ser", afirmó en su entrevista con Movistar Plus+.

Por último, esquivó dar detalles sobre el posible fichaje del central Aymeric Laporte. "Ya escuchasteis también a Valverde en la última rueda de prensa si Valverde no sabe nada, aquí la vicepresidenta tampoco sabe nada. Así que tendremos que esperar hasta el final", concluyó Ortiz.

