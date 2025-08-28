Mueren seis personas, entre ellas un niño, tras chocar un minibús y un autobús en el centro de Ucrania

Al menos seis personas, entre ellas un niño, han muerto y otras seis han resultado heridas a causa de un accidente de tráfico en los alrededores de la localidad ucraniana de Jmelove (centro) en el que se ha visto implicado un autobús, según han confirmado los servicios de emergencia.

El departamento del Servicio Estatal de Emergencias ucraniano en la provincia de Kirovogrado ha hablado en su cuenta en la red social Facebook de "terrible accidente de tráfico" y ha recalcado que todos los heridos, entre los que figura un niño, han sido hospitalizados.

La Policía de Kirovogrado ha especificado que el accidente ha tenido lugar en torno a las 2.00 horas (hora local) en la carretera que conecta Stri y Izvarine, antes de detallar que en el siniestro han estado implicados un minibús y un autobús, sin que por ahora se conozcan las causas del suceso.