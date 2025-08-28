Más cerca de convertir árboles en farolas

Científicos chinos han inyectado partículas de fósforo "luminiscentes" para crear las primeras plantas que brillan en la oscuridad, con luminiscencia azul, verde, roja y azul violeta.

En un artículo publicado en la revista Matter investigadores crearon suculentas (plantas que tienen tejidos horribles y carnosos para almacenar agua) que brillan en la oscuridad y se recargan con la luz solar. Inyectadas con compuestos emisores de luz, las plantas pueden brillar en varios colores y rivalizar con una pequeña luz nocturna en su punto más brillante. Este método simple y económico podría sentar las bases para sistemas de iluminación sostenibles basados en plantas, según los autores.

COMO EN AVATAR

"Imaginen el mundo de Avatar, donde las plantas brillantes iluminan todo un ecosistema", afirma Shuting Liu, primer autor de la Universidad Agrícola del Sur de China, citado por Eureka Alert. "Queríamos hacer realidad esa visión utilizando materiales con los que ya trabajamos en el laboratorio. Imaginemos árboles brillantes que reemplazan las farolas".

La vegetación brillante no es una idea nueva. Estudios anteriores han diseñado plantas similares mediante ingeniería genética. Pero el brillo suele ser tenue y, por lo general, solo está disponible en verde. Los métodos también eran complejos y costosos. En lugar de inducir el brillo de las células mediante modificación genética, el equipo utilizó partículas de fósforo con efecto luminiscente, materiales similares a los que se encuentran en los juguetes que brillan en la oscuridad. Estos compuestos absorben la luz y la liberan lentamente con el tiempo.

Para que las partículas viajaran a través del tejido foliar, los investigadores tuvieron que conseguir el tamaño perfecto: alrededor de 7 micrómetros, aproximadamente el ancho de un glóbulo rojo.

"Las partículas más pequeñas, de tamaño nanométrico, se mueven fácilmente dentro de la planta, pero son más tenues", afirma Liu. "Las partículas más grandes brillaban con mayor intensidad, pero no podían viajar lejos dentro de la planta".

DOS HORAS DE EFECTO

El equipo luego inyectó las partículas en varias especies de plantas, incluyendo suculentas y no suculentas como el potus dorado y el pak choi. Sin embargo, solo las suculentas produjeron un brillo intenso, gracias a los canales estrechos, uniformes y distribuidos uniformemente dentro de la hoja, que ayudaron a dispersar las partículas con mayor eficacia. Tras un par de minutos de exposición a la luz solar o a la luz LED de interior, las plantas modificadas brillaron hasta dos horas.

"Fue realmente inesperado", dice Liu, señalando que inicialmente pensó que las plantas con estructuras de tejido aireado tendrían un mejor rendimiento. "Las partículas se difundieron en cuestión de segundos y toda la hoja de la suculenta brilló".

Usando diferentes tipos de fósforo, los investigadores crearon plantas que brillan en varios colores, incluyendo verde, rojo y azul. Incluso construyeron un muro vegetal luminoso con 56 suculentas, lo suficientemente brillante como para iluminar objetos cercanos y leer textos.

"Preparar cada planta toma unos 10 minutos y cuesta un poco más de 10 yuanes (unos 1,4 dólares), sin incluir la mano de obra", dice Liu.

ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN

La luz de las suculentas brillantes se desvanece con el tiempo, y el equipo aún está estudiando la seguridad a largo plazo de los materiales para las plantas. Aun así, el concepto podría ofrecer una alternativa sostenible para la iluminación de baja intensidad en caminos, jardines o decoración de interiores. El equipo también está explorando cómo el método puede iluminar otras plantas más allá de las suculentas.

"Me parece increíble que un material a microescala, totalmente artificial, pueda integrarse con tanta fluidez con la estructura natural de una planta", dice Liu. "La forma en que se integran es casi mágica. Crea una funcionalidad especial".