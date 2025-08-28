Luis Tosar y Luisa Mayol, su emocionante último adiós a Eusebio Poncela en el Tanatorio de San Isidro

Todavía asimilando la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años el pasado domingo a causa de un cáncer que llevó en la más estricta intimidad, una nueva y durísima pérdida ha dejado un poco más huérfano al cine español. Eusebio Poncela, uno de los actores más destacados de nuestro país, ha fallecido este miércoles 27 de agosto, como comunicaba La Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales.

El intérprete, de 79 años, contaba con una amplia trayectoria y destacó por sus papeles en diferentes películas de Pedro Almodóvar, como 'Matador' o 'La ley del deseo', además de protagonizar éxitos de nuestro cine como 'Martín Hache', 'Intacto', 'El Dorado', o 'El rey pasmado'.

La capilla ardiente de Eusebio se ha instalado este jueves en el madrileño Tanatorio de San Isidro para que todo aquel que lo desee pueda darle su último diós. Entre los primeros en llegar al sepelio, Luis Tosar acompañado por su pareja Luisa Mayol, que muy emocionado ha confesado que conocía el delicado estado de salud de su compañero y amigo.

"Justo estábamos terminando el rodaje de una segunda entrega de una serie que hicimos el año pasado, 'Matices', este era el homenaje, y bueno, pudo acabar de rodar Eusebio, un poco in extremis, pero nos hizo este último grandísimo regalo" ha revelado, destacando que Poncela "es uno de los más grandes que hemos tenido en el cine y el teatro de este país, y hemos tenido la suerte de unos cuantos de poderlo disfrutar en estos últimos días".

"Es verdad que estuvo muy activo hasta el último momento, la enfermedad ha sido muy fulminante, en muy pocos días se han desenvuelto los acontecimientos y bueno, hemos tenido la suerte de que finalmente ha fallecido como quería, como le apetecía, trabajando y apurando la copa hasta el último momento" ha añadido muy afectado.

Como ha expresado, "está siendo una semana horrible, bastante terrible" con "noticias muy desoladoras para nuestro cine, para nuestra industria". "Lo de Verónica Echegui ha sido un shock absoluto, porque era una persona muy joven, y yo creo que muy poca gente estaba enterada de lo que estaba siendo el proceso. Y lo de Eusebio, pues bueno, ha sido para nosotros que hemos estado trabajando hasta hace 10 días con él, y bueno, ha sido muy triste, es cierto que hemos tenido tiempo para preparar un poco el corazón para la pérdida, porque sabíamos que se venía dura, pero nunca deja de ser tristeza perder a uno de los tuyos, y en este caso a Eusebio que ha dado tanto, tanto, tanto con este proceso, y nos ha dejado joyas tan maravillosas. Así que nada, muchas gracias a vosotros" ha expresado antes de despedirse por última vez de su amigo.