Los talibán acusan a Pakistán de matar a tres personas en bombardeos contra Afganistán

Al menos tres personas, entre ellas dos niños, han muerto a causa de un ataque con drones perpetrado contra la localidad afgana de Spera, situada en la provincia de Jost (este), un suceso achacado al Ejército de Pakistán, sin que las autoridades de Islamabad se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.

El Ministerio de Exteriores afgano ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que ha convocado al embajador paquistaní en Kabul para presentar una protesta por estos ataques, que han dejado siete heridos, al tiempo que ha condenado "firmemente" la "violación del espacio aéreo afgano y el bombardeo de civiles cerca de la Línea Durand".

Así, ha recalcado que considera estos hechos como "una clara violación de la integridad territorial de Afganistán y un acto provocativo" y ha afirmado que "la protección" de la misma "es una línea roja para el Emirato Islámico de Afganistán", motivo por el que ha trasladado a Islamabad que "estas acciones irresponsables tendrán consecuencias".

Según las informaciones recogidas por la agencia afgana de noticias Jaama Press, los dos niños han muerto en un ataque con drones perpetrado contra la localidad afgana de Spera, situada en la provincia de Jost (este). Además, otros cinco civiles, incluidos varios niños, han resultado heridos en otro bombardeo en la provincia de Nangarhar (este).

El Ejército paquistaní ha llevado a cabo en el pasado ataques similares en zonas de Afganistán situadas cerca de la frontera, incluido uno en enero que dejó alrededor de 45 muertos, argumentando que actúa contra grupos armados que operan en la zona, entre ellos Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), responsable de numerosos ataques en Pakistán.

Las autoridades paquistaníes se han mostrado muy críticas por los talibán por lo que consideran una inacción ante TTP y sus continuados atentados, motivo por el que habían amenazado en varias ocasiones con llevar a cabo operaciones transfronterizas si Kabul no actuaba con dureza contra el grupo terrorista.

El grupo TTP, que difiere de los talibán afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.