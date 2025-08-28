Los Reyes agradecen su trabajo incansable a los equipos de extinción de los incendios en su visita a Ourense

Continúa la visita de los Reyes Felipe y Letizia a las zonas más afectadas por los incendios que han arrasado en las últimas semanas con cientos de miles de hectáreas en nuestro país, siendo especialmente graves y dramáticos los fuegos en Galicia, Castilla León y Extremadura. Volcados en conocer de cerca la situación real a la que se enfrentan los vecinos de las localidades más damnificadas, y en agradecer a los equipos de extinción -bomberos, UME, Protección Civil, Guardia Civil y Ejército, además de voluntarios- su trabajo incansable para sofocar las llamas y proteger a la población, sus Majestades arrancaron su periplo este miércoles en el Lago de Sanabria (Zamora) y en el monumento natural y Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas (León), y este jueves se han desplazado hasta Galicia.

Más concretamente a Ourense, donde han arrancado su recorrido en Verín, donde han visitado el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV acompañados por diferentes autoridades como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Allí han conocido cómo se ha trabajado sin descanso en los últimos días en las labores de extinción, y se les ha visto de lo más impactados mientras charlaban con diferentes efectivos de los equipos implicados en la lucha contra el fuego, escuchando atentamente sus explicaciones y demostrando su compromiso con la dramática situación a la que se enfrenta la provincia.

Posteriormente, han saludado a los alcaldes de las localidades afectadas, interésandose por sus necesidades tras los incendios que han provocado gravísimos destrozos naturales y materiales, obligando a la evacuación de cientos de vecinos que han perdido sus casas.

De ahí se han desplazado a una explotación ganadera afectada por el fuego en la localidad de Cualedro, y al colegio público de Medeiros, en la localidad de Monterrei, donde han mostrado su lado más humano, cercano y tierno con un grupo de niños que les han aplaudido entusiasmados por la visita 'real'.

Una visita en la que la Reina Letizia ha vuelto a destacar por su sobriedad con una camisa blanca y un pantalón tipo chino en color beige, y que continuará este viernes en Extremadura, donde recorrerán el Valle del Jerte, Trasierra-Tierras de Granadilla y el Valle de Ambroz, en Cáceres.