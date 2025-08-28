Agencias

Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Badalona (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de un hombre en Badalona (Barcelona), han confirmado este jueves fuentes del cuerpo policial a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los hechos se habrían producido a primera hora de la mañana en la calle Alfons XII de la ciudad, frente al antiguo instituto B-9, en el barrio de Sant Roc de Badalona, tras una pelea.

El Ayuntamiento de Badalona se había comprometido con la desocupación de la instalación abandonada, y el alcalde, Xavier García Albiol, comparecerá este miércoles en rueda de prensa a las 13.00 horas para dar explicaciones del caso, que califican de asesinato.

