La Tierra probablemente necesitó ayuda externa para tener vida

La composición química de la Tierra primitiva se completó a más tardar tres millones de años después de la formación del sistema solar, de una manera que inicialmente hizo imposible el surgimiento de la vida.

Es el resultado de una nueva investigación, publicada en la revista Science Advances, que sugiere que la vida en la Tierra solo fue posible gracias a un evento externo posterior, probablemente fortuito, como una colisión con otro objeto masivo.

El equipo utilizó una combinación de datos isotópicos y elementales de meteoritos y rocas terrestres para reconstruir el proceso de formación de la Tierra. Mediante cálculos de modelos, los investigadores pudieron precisar con precisión cómo se desarrolló la composición química de la Tierra en comparación con otros componentes básicos planetarios.

"Para determinar la edad exacta, se utilizó un sistema de medición del tiempo de alta precisión basado en la desintegración radiactiva del manganeso-53. Este isótopo estuvo presente en el sistema solar primitivo y se desintegró en cromo-53, con una vida media de unos 3,8 millones de años", declaró en un comunicado el doctor Pascal Kruttasch es el primer autor del estudio, que formó parte de su tesis doctoral en el Instituto de Ciencias Geológicas de la Universidad de Berna.

Este método permitió determinar la edad con una precisión inferior a un millón de años para materiales de varios miles de millones de años.

"Estas mediciones fueron posibles gracias a la experiencia y la infraestructura internacionalmente reconocidas de la Universidad de Berna para el análisis de materiales extraterrestres y a su liderazgo en el campo de la geoquímica isotópica", afirma el coautor Klaus Mezger, profesor emérito de Geoquímica del Instituto de Ciencias Geológicas de la Universidad de Berna.

Mediante cálculos de modelos, el equipo de investigación logró demostrar que la firma química de la proto-Tierra, es decir, el patrón único de sustancias químicas que la componen, ya estaba completa menos de tres millones de años después de la formación del sistema solar. Su estudio proporciona datos empíricos sobre el momento de la formación del material original de la joven Tierra.

"Nuestro sistema solar se formó hace unos 4.568 millones de años. Considerando que solo se necesitaron 3 millones de años para determinar las propiedades químicas de la Tierra, esto es sorprendentemente rápido", afirma Kruttasch, primer autor.

Los resultados del estudio respaldan la hipótesis de que una colisión posterior con otro planeta, Theia, marcó el punto de inflexión decisivo y convirtió a la Tierra en un planeta apto para la vida. Theia probablemente se formó en zonas más alejadas del sistema solar, donde se acumulaban sustancias volátiles como el agua.

"Gracias a nuestros resultados, sabemos que la proto-Tierra fue inicialmente un planeta rocoso y seco. Por lo tanto, se puede asumir que fue solo la colisión con Theia la que trajo elementos volátiles a la Tierra y, en última instancia, hizo posible la vida allí", afirma Kruttasch.

El nuevo estudio contribuye significativamente a nuestra comprensión de los procesos en la fase temprana del sistema solar y proporciona pistas sobre cuándo y cómo se formaron los planetas en los que es posible la vida.

LA VIDA COMO RESULTAD DE UN EVENTO FORTUTIO

"La Tierra no debe su actual aptitud para la vida a un desarrollo continuo, sino probablemente a un evento fortuito: el impacto tardío de un cuerpo extraño rico en agua. Esto deja claro que la aptitud para la vida en el universo no es algo natural", afirma Mezger.

El siguiente paso sería investigar con más detalle la colisión entre la proto-Tierra y Tea. Hasta el momento, esta colisión no se comprende lo suficiente. Se necesitan modelos que puedan explicar completamente no solo las propiedades físicas de la Tierra y la Luna, sino también su composición química y sus firmas isotópicas*, concluye Kruttasch.