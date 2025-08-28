La región separatista de Bosnia celebrará elecciones anticipadas el 23 de noviembre

Las autoridades electorales de Bosnia y Herzegovina han anunciado este jueves que el 23 de noviembre se celebrarán elecciones anticipadas en la República Srpska --una de las dos entidades administrativas semiautónomas en las que se divide el país--, después de que un tribunal apartara al líder serbobosnio, Milorad Dodik, tras haber sido inhabilitado.

"La Comisión Central Electoral (...), en su sesión de hoy, ha adoptado la decisión sobre la convocatoria y celebración anticipadas para el presidente de la República Sirpska entre el pueblo serbio. Las elecciones se celebrarán el domingo 23 de noviembre de este año", reza un comunicado publicado en su página web.

Asimismo, el organismo electoral ha explicado que adoptará y publicará las instrucciones sobre plazos "una vez se aseguren los fondos para la organización" de los comicios. "A partir de ese momento, comenzará a correr el tiempo", ha agregado, que solamente ha matizado que la campaña electoral tendrá una duración de 15 días y que ya han cerrado el registro de votantes.

Dodik fue condenado aun año de prisión --finalmente conmutado por una multa-- y seis meses de inhabilitación por desobedecer las decisiones del Alto Representante europeo Christian Schmidt, supervisor de los acuerdos de paz. Tras la revocación de su mandato, que duró tres años, el líder serbobosnio rechazó la decisión y propuso someterse a un referéndum, que se celebrará el 25 de octubre.