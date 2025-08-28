La nueva gama de aspiradores de LG para Europa ofrece limpieza inteligente en seco y húmedo

LG Electronics ha anunciado cuatro nuevas soluciones de aspiración diseñadas para los hogares europeos, en las que aúna rendimiento y diseño para facilitar la vida cotidiana a los usuarios.

Las nuevas soluciones "ofrecen un rendimiento fiable además de una mayor comodidad, higiene y tranquilidad", según ha expresado el presidente de la división LG Home Appliance Solution, Lyu Jae-cheol.

La gama incluye un robot aspirador con mopa de vapor, una estación de robot aspirador integrada, una aspiradora de mano y una aspiradora de mano de limpieza seca y húmeda; cuatro soluciones con un diseño enfocado a las necesidades de los hogares europeos.

ROBOT ASPIRADOR CON MOPA DE VAPOR

El nuevo robot aspirador de LG incorpora una función de fregado a vapor que elimina la grasa y los derrames de líquidos, mientras que la estación de carga independiente esteriliza la mopa con agua caliente y vapor, manteniéndola limpia y sin olores después de cada uso.

El robot aspirador está equipado con un chip de inteligencia artificial que reconoce desde la suciedad y el polvo hasta los muebles y otros objetos domésticos durante sus desplazamientos. Cuando detecta alfombras, regresa automáticamente a la estación de acoplamiento para desmontar la mopa.

Además, el nuevo robot aspirador incorpora la plataforma de seguridad LG Shield para mantener los datos de los clientes seguros y protegidos.

ESTACIÓN DE ASPIRACIÓN ROBÓTICA

La nueva estación de aspiración robótica integrada está diseñada para encajar bajo el fregadero de la cocina, un espacio por lo general sin uso. La puerta de apertura automática, permite que la aspiradora entre y salga de manera autónoma.

Esta estación cuenta con un sistema de circulación de aire que amortigua el ruido durante la eliminación automática del polvo, y el suministro y drenaje de agua están automatizados. Además, un sensor supervisa la limpieza de la mopa en tiempo real e inicia automáticamente el lavado cuando detecta suciedad.

ASPIRADORAS DE MANO

La nueva aspiradora de mano de LG ofrece un rendimiento constante y potente con la tecnología Micro Cyclone y su nuevo sistema de limpieza del filtro.

El nuevo modelo incluye un sistema automático de eliminación del polvo, así como una estación de almacenamiento y recarga compacta e independiente.

LG también presentará su nueva aspiradora de mano para limpieza seca y húmeda, que cuenta con la función 'Roller Control' con IA para disminuir la carga sobre las muñecas y contribuir a la facilidad de uso general.

La aspiradora aprende los patrones de limpieza de los usuarios y su rodillo proporciona una potente succión que levanta tanto restos líquidos y salsas, como partículas sólidas más grandes como los cereales y la comida para mascotas. La iluminación LED ayuda a los usuarios a detectar los residuos en condiciones de poca luz.

LG ha señalado que, por motivos de higiene, el cabezal de la mopa se lava con agua caliente, se esteriliza con vapor y se seca con aire caliente.

La nueva gama de aspiradoras y otras soluciones de electrodomésticos de LG estarán expuestos en el 'stand' de la compañía en IFA 2025 en Berlín, Alemania, del 5 al 9 de septiembre.