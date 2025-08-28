La empresa de alimentación Hormel Foods gana 157,3 millones de euros en su tercer trimestre fiscal, un 4% más

La compañía de alimentación Hormel Foods registró unos beneficios netos atribuidos de 183,7 millones de dólares (157,3 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, finalizado el 27 de julio, lo que equivale a una subida del 4% frente a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos se situaron en los 3.033 millones de dólares (2.596 millones de euros), un 4,7% más. Las ventas minoristas subieron un 5,2%, hasta los 1.858 millones de dólares (1.590 millones de euros), mientras que las de productos cárnicos y las realizadas internacionalmente se ampliaron un 3,5% y un 5,8%, respectivamente, hasta los 987 y 187,5 millones de dólares (844,9 y 160,5 millones de euros).

El sumatorio de costes de producción, venta, generales y administrativos fue de 2.804 millones de dólares (2.400 millones de euros), un 5% más.

Ya en el acumulado de los primeros nueve meses, Hormel Foods ganó 534,3 millones de dólares (457,4 millones de euros), un 8,6% menos, y se anotó una facturación de 8.920 millones de dólares (7.636 millones de euros), un 1,6% más.

"El tercer trimestre demostró la relevancia de nuestra cartera como atestigua nuestro sólido volumen orgánico y el rendimiento de las ventas netas en cada uno de nuestros segmentos. Sin embargo, nuestros resultados financieros fueron decepcionantes y no alcanzamos nuestras expectativas", ha afirmado el consejero delegado interino, Jeff Ettinger.

"El fuerte aumento de los costes de las materias primas que afecta a nuestro sector fue el factor que más contribuyó a este déficit. Este encarecimiento fue parcialmente compensado por la iniciativa Transformar y Modernizar", ha añadido el directivo.

La empresa anticipa para el cuarto trimestre un incremento de las ventas de entre el 1% y el 4%, por lo que se quedarán entre los 3.150 y 3.250 millones de dólares (2.696-2.782 millones de euros). Asimismo, el dividendo a repartir por el segundo trimestre se elevará un 2,7%, hasta los 0,19 dólares (0,16 euros).