La economía de República Dominicana crece un 2,9% en julio por el impulso de la minería y de las manufacturas

Las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) han señalado un crecimiento de la economía de República Dominicana del 2,9% interanual en julio, por encima del 1,1% anual registrada en el mes de junio.

Según los datos divulgados por el Banco Central de República Dominicana, el crecimiento acumulado de la economía se ubica en 2,4% hasta julio respecto al mismo período del año anterior.

La expansión económica responde al impulso de la explotación de minas y canteras (21%) y de las manufacturas locales (7,1%). En el primer caso está asociado al incremento de los volúmenes extraídos de oro y plata, con un aumento acumulado del 5,1% hasta julio.

Respecto al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, la actividad presentó una variación interanual del 4,4% en julio por la llegada de pasajeros no residentes, que experimentó un crecimiento de 6,5%.

Asimismo, el sector de la construcción registró un repunte del 3,8% después de experimentar una contracción acumulada del 2,3% observada en el período enero y junio. Este comportamiento se refleja en los volúmenes de ventas locales de insumos importantes para el desarrollo de obras de infraestructura.

