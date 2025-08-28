La Casa Blanca confirma el despido de la directora de los CDC, a la que no considera "alineada" con Trump

La Casa Blanca ha confirmado este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha despedido" a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Susan Monarez, a la que no considera ya "alineada" con las tesis del magnate republicano.

La portavoz de la Presidencia, Karoline Leavitt, ha explicado en rueda de prensa que en un primer momento el secretario de Sanidad, Robert Kennedy Jr., pidió a Monarez que dimitiera y, aunque se comprometió a hacerlo, "luego dijo que no". "El presidente la ha despedido y está en todo su derecho", ha subrayado.

"El presidente tiene la autoridad de despedir a quien no esté alineado con su misión", ha declarado la portavoz, que considera "clara" la disparidad de criterios tras la difusión de un comunicado en el que los abogados de la responsable saliente de los CDC aseguran que "no dimitirá".

En esta nota, los abogados atribuían la destitución al rechazo de Monarez a aprobar determinadas directivas "poco científicas e imprudentes" y a acatar una renovación de personal. "Prefirió proteger a la población antes que servir a una agenda política", alegaron.

La Casa Blanca prevé anunciar "pronto" a la persona que sustituirá a Monarez y ha subrayado el compromiso tanto del presidente como de Kennedy para "restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad de los CDC".

El secretario de Sanidad, por su parte, se ha referido a la polémica en una entrevista a Fox News en la que no ha aludido directamente al comunicado de los abogados de Monarez pero en el que no ha dudado en cargar contra los CDC. "Lo vamos a arreglar", ha sentenciado este jueves.