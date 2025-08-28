Joseph Blatter y Michel Platini quedan definitivamente absueltos de sus cargos de corrupción

El suizo Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, y el francés Michel Platini, exmáximo mandatario de la UEFA, han sido finalmente absueltos de su caso de corrupción después de que los fiscales suizos hayan decidido cerrarlo definitivamente después de 10 años.

La fiscalía confirmó este jueves que no apelaría una segunda absolución de ambos exdirigentes después de que ambos fueran acusados de fraude, malversación, mala administración y falsificación de documentos, lo que les costó alejarse del mundo del deporte.

"Al aceptar la sentencia, dictada tanto por el tribunal de primera instancia como por el de segunda instancia de conformidad con el principio 'in dubio pro reo', la Fiscalía General cierra otro capítulo de la compleja investigación sobre el fútbol", declaró.

Blatter, de 89 años, fue presidente de la FIFA entre 1998 y 2015, mientras que Platini, de 70, dirigió la UEFA entre 2007 y 2015, pero ambos fueron acusados por un pago de 2 millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) que el exfutbolista recibió de la FIFA en 2010.

El ente rector del fútbol mundial les inhabilitó por infracción de las normas éticas en relación con el pago y les llevó ante los tribunales. Los fiscales afirmaron que se trataba de una especie de soborno y pidieron penas de prisión en suspenso de un año y ocho meses para ambos.

Blatter y Platini afirmaron que se trataba de un pago tardío por el trabajo de consultoría que el francés había realizado para la FIFA en la década de 1990 y que se había sellado con un apretón de manos, lo que según la legislación suiza es un contrato válido.

Los dos fueron absueltos por primera vez en 2022 por un tribunal de Bellinzona. Los fiscales apelaron, pero la sentencia original fue confirmada en marzo por un tribunal de Muttenz, cerca de Basilea.