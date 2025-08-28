Jessica Fox, triple campeona olímpica de piragüismo eslalon, operada para extirparle un tumor de un riñón

La australiana Jessica Fox, triple medallista de oro olímpica en piragüismo en aguas bravas, ha revelado en sus redes sociales que fue operada para extirparle un tumor del riñón, asegurando que la intervención "fue muy bien", aunque no podrá competir "en las últimas Copas del Mundo en las próximas dos semanas".

"La semana pasada me operaron para extirparme un tumor del riñón. La operación fue muy bien y me estoy recuperando. Estoy muy agradecida al increíble personal médico por su atención y experiencia, explicó la australiana.

Fox también ha querido acordarse de familiares y amigos. "Y, por supuesto, a mi maravillosa familia y amigos. Estas últimas semanas han sido un torbellino, pero estoy bien, con un par de cicatrices nuevas, un poco menos de riñón y mucha más fuerza", destacó.

"Me siento positiva, muy agradecida y feliz de estar en casa. Estoy deseando tomármelo con calma durante las próximas semanas mientras me recupero y prepararme para volver al agua", explicó la oceánica, doble oro en París 2024 en la modalidad de kayak y de canoa, y también oro en canoa en Tokio en 2021, lo que la convierte en la primera mujer en ganar tres medallas de oro olímpicas en esta modalidad del piragüismo.