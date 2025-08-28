Investigan en Italia la difusión de imágenes de mujeres en un portal con contenido machista

Las autoridades italianas han abierto una investigación sobre las actividades de un portal en internet utilizado para la difusión de imágenes robadas o manipuladas de mujeres, entre ellas figuras públicas como la primera ministra, Giorgia Meloni, y que daba pie a contenido ofensivo y machista.

La Policía Postal, responsable de este tipo de casos, ha comenzado ya a recibir las denuncias de supuestas víctimas de la plataforma Phica. Los investigadores han enviado un primer informe a la Fiscalía y prevén que en los próximos días el volumen de quejas aumente, habida cuenta de la repercusión mediática del caso, según la agencia de noticias AdnKronos.

La ministra de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, ha prometido que el Gobierno, "el primero presidido por una mujer" en Italia, promoverá medidas específicas para vigilar este tipo de portales y reivindicar "el respeto y la dignidad".

En este sentido, aspira a que internet sea "un espacio de liberad" y no uno de "represión y faltas de respeto", especialmente para los más jóvenes, días después de que saliese a la luz un grupo de Facebook con más de 30.000 miembros en el que también se difundían imágenes íntimas de mujeres.

El portal 'Phica' está ya cerrado y sus responsables han lamentado en un comunicado que lo que nació como "una plataforma para el debate" haya dado a pie a un "comportamiento tóxico". "Por esta razón, con gran pesar, hemos decidido cerrar y eliminar permanentemente el contenido que estaba mal", ha anunciado la plataforma, que ha reivindicado que siempre ha colaborado con las autoridades en diversas investigaciones.