Investigadores españoles del GECP presentarán ocho avances "clave" en cáncer de pulmón durante el WCLC 2025

Un grupo de investigadores pertenecientes al Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) presentará hasta ocho avances "clave" contra esta enfermedad durante la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón (WCLC, por sus siglas en inglés), que este año tendrá lugar entre en Barcelona entre el 6 y el 10 de septiembre.

Entre estos avances se encuentran comunicaciones científicas que abarcan desde ensayos clínicos "de gran impacto" hasta estudios de práctica clínica real y factores ambientales vinculados a la patología.

Una de las presentaciones más relevantes la llevará a cabo el presidente del GECP y jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta del Hierro, el doctor Mariano Provencio, quien hablará sobre los resultados del ensayo NADIM Adjuvant, que compara diferentes estrategias de tratamiento tras la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón en fases iniciales.

Mientras tanto, el director científico del Instituto Catalán de Oncología (ICO), el doctor Ernest Nadal, se encargará de exponer los datos del ensayo NIVIPI-BRAIN, que estudia nuevas combinaciones de inmunoterapia y quimioterapia en pacientes con metástasis cerebrales sincrónicas.

El encuentro también servirá para presentar análisis derivados del ensayo NADIM II, que ha evaluado la combinación de quimioterapia e inmunoterapia antes de la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón en fases iniciales.

El jefe de Oncología del Hospital doctor Balmis de Alicante, el doctor Bartomeu Massuti, presentará un análisis farmacoeconómico sobre el coste-efectivdad de la quimioinmunoterapia perioperatoria en tumores de pulmón en estadios iniciales, mientras que el doctor Juan Ramón Jarabo, del Hospital Clínico San Carlos, expondrá los resultados sobre la calidad de la cirugía y sus resultados oncológicos.

Asimismo, la doctora Pilar Mediavilla-Medel, del Hospital Universitario Puerta de Hierro, mostrará un estudio que identifica a la histamina como posible marcador para predecir la respuesta a la quimioinmunoterapia.

Otro de los objetivos del GECP es mostrar los resultados obtenidos a partir de su Registro de Tumores Torácicos, que cuenta con cerca de 40.000 pacientes. El doctor Enric Carcereny, del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, presentará un análisis sobre el impacto de la inmunoterapia en la supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico.

Sobre un estudio que combina radioterapia con fármacos inmunoterápicos hablará el doctor Joaquim Bosch-Barrera, del Hospital Universitario de Girona-Doctor Josep Trueta.

Por último, la doctora Virginia Calvo, del Hospital Puerta de Hierro, dará a conocer los resultados de una investigación sobre la relación entre la exposición al gas radón en el hogar y la aparición de alteraciones moleculares vinculadas al cáncer de pulmón.