Gloria Mohedano zanja las especulaciones sobre el "abandono" de su hermano Amador

La salud de Amador Mohedano está en el punto de mira desde que su hija Rosario Mohedano compartió en redes sociales, hace una semana, las primeras imágenes del hermano de Rocío Jurado tras su ingreso de urgencia en un hospital de Jerez de la Frontera a mediados de julio tras sufrir un sangrado intestinal. Su delgadez, y su evidente deterioro, hacían saltar las alarmas sobre el estado del exmarido de Rosa Benito, llegando incluso a especularse con que podría padecer una enfermedad grave.

Ante el revuelo generado por su llamativo cambio físico, Amador ha aclarado en conversación telefónica con diferentes colaboradores televisivos cómo se encuentra, dejando claro que no hay motivos para la preocupación: "Estoy bien, recuperándome poco a poco. Todavía estoy muy débil, pero aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado".

"Después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante... Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, 6 pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando. Todavía tengo que seguir con mis comiditas suaves y con mis ratitos de reposo, pero la verdad es que voy a mejor" ha asegurado, apuntando que su pérdida de peso -12 kilos- se debe a la imposibilidad de ingerir alimentos sólidos después de la endoscopia que le hicieron durante su ingreso.

Mientras Amador se recupera poco a poco alejado del foco mediático, su hermana Gloria Mohedano ha reaparecido junto a su marido José Antonio Rodríguez, su cuñado José Ortega Cano, y su sobrino nieto David Flores -hijo de Rocío Carrasco- en la presentación del nuevo libro de Marina Bernal sobre Rocío Jurado, 'Rocío, 20 años contigo', que se ha celebrado este martes en Chipiona.

Y ante los rumores de que su hermano estaría muy solo y no estaría contando con el apoyo de su familia más cercana en este complicado trance de salud, la tía de Gloria Camila se ha mostrado muy molesta, dejando claro que "la familia siempre está muy unida" y que tanto ella como los hijos que tuvo con Rosa Benito están pendientes en todo momento de Amador.

"Está mejor, mejor. ¿Que no está arropado por la familia? Eso es lo que queréis decir. Pero él siempre está arropado por su familia, que somos nosotros. Siempre. Y lo habéis visto vosotros cuando ha estado ingresado, cuando ha tenido que ir a revisiones... lo habéis visto. Entonces decir lo contrario me parece que no debe ser" ha expresado dolida con que se esté especulando con que su hermano está 'abandonado' por parte de los suyos.