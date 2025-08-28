Agencias

Felipe VI y Letizia visitan este viernes Rebollar, Cabezabellosa y Hervás para conocer los daños de los incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este viernes al norte de la provincia de Cáceres para conocer de primera mano los daños sufridos por los incendios de este verano.

En el marco de las visitas ya realizadas este pasado miércoles a las zonas más afectadas en Castilla y León, y este jueves en Galicia, Sus Majestades se desplazarán a las localidades de Rebollar (mancomunidad Valle del Jerte), donde está prevista su llegada a las 11,30 horas; Cabezabellosa (mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla), a las 12,45 horas; y Hervás (mancomunidad Valle del Ambroz), a las 14,00 horas.

La intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La madre de Michu rompe a llorar al hablar del testamento tras saber que es la única heredera

La madre de Michu rompe

Irene Rosales se refugia en su familia tras su separación de Kiko Rivera

Irene Rosales se refugia en

Sheila Casas no ha vuelto a tener noticias de Álvaro Muñoz Escassi

Sheila Casas no ha vuelto

Eusebio Poncela muere a los 79 años

Eusebio Poncela muere a los

Victoria de la Calva define a su padre como "muy buena persona" en su capilla ardiente

Victoria de la Calva define