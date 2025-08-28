El Valencia CF consigue la cesión del extremo belga Largie Ramazani

El Valencia CF confirmó este jueves el acuerdo con el Leeds United inglés para hacerse con la cesión hasta final de la temporada 2025-2026 del extremo belga Largie Ramazani, futbolista que ya conoce LaLiga EA Sports por su paso por la UD Almería.

El futbolista, de 24 años, viene a reforzar el frente ofensivo del técnico Carlos Corberán, al que "aportará cualidades como velocidad, desequilibrio y verticalidad, siendo un futbolista capaz de acelerar el juego de ataque y de producir situaciones de peligro en el área rival desde distintos perfiles", según detalló el club 'che'.

Tras formarse en las canteras del RSC Anderlecht belga y del Charlton Athletic inglés y de firmar en 2017 con el Manchester United, Ramazani aterrizó en la liga española en 2020 para jugar en las filas de la UD Almería, en el que disputó 128 encuentros, con 22 goles y siete asistencias y siendo clave para el ascenso del equipo almeriense en la 21-22. En el verano de 2024 puso rumbo a Inglaterra para jugar en el Leeds United de la segunda división donde anotó ocho tantos.